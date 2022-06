Cosa serve al Napoli sul mercato (Di martedì 28 giugno 2022) Ci sono ben tre elefanti nella stanza, quando si parla dei desideri di mercato del Napoli. E cioè i rinnovi di Dries Mertens, di Kalidou Koulibaly e di Fabian Ruiz. Trattative su cui si sa poco – e quel poco non arriva dal Napoli ma dagli stessi calciatori – e si fatica a immaginarne uno sviluppo futuro. Mertens, che grazie ai 148 gol segnati in poco meno di 400 partite ufficiali è il massimo realizzatore della storia della squadra azzurra – meglio di Diego Armando Maradona, meglio di Marek Hamsik – dal primo luglio sarà libero da ogni vincolo contrattuale. Koulibaly, che sta per prendere la fascia di capitano dal braccio di Lorenzo Insigne, vedrà il suo contratto scadere tra un anno esatto. La stessa scadenza è presente anche nel contratto di Fabian Ruiz. Senza loro tre è persino difficile da immaginare, il Napoli ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 28 giugno 2022) Ci sono ben tre elefanti nella stanza, quando si parla dei desideri didel. E cioè i rinnovi di Dries Mertens, di Kalidou Koulibaly e di Fabian Ruiz. Trattative su cui si sa poco – e quel poco non arriva dalma dagli stessi calciatori – e si fatica a immaginarne uno sviluppo futuro. Mertens, che grazie ai 148 gol segnati in poco meno di 400 partite ufficiali è il massimo realizzatore della storia della squadra azzurra – meglio di Diego Armando Maradona, meglio di Marek Hamsik – dal primo luglio sarà libero da ogni vincolo contrattuale. Koulibaly, che sta per prendere la fascia di capitano dal braccio di Lorenzo Insigne, vedrà il suo contratto scadere tra un anno esatto. La stessa scadenza è presente anche nel contratto di Fabian Ruiz. Senza loro tre è persino difficile da immaginare, il...

borghi_claudio : Defaulta e la cosa che qui pare non abbiano capito in troppi è che se ne frega. Con il rublo a 50 ma secondo voi ch… - santegidionews : In un mondo in guerra cosa serve la #cooperazione per l’#Italia? La cooperazione è l’indice di estroversione del pa… - LukeAresman : @paolobertolucci Buongiorno cosa serve quel manicotto che usa Alcaraz anche in allenamento? - Pigafetto : RT @GuidoCrosetto: Pensate se al posto di un illuminato premier “democratico” come Sanchez ci fosse stato un uomo di cdx, cosa sarebbe acca… - santanaslam : La mamma della mæl0ni voleva abortire e non lo ha fatto, vedete a cosa serve l’aborto? -