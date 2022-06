Contagi Covid, accelera la crescita in Italia (con dati sottostimati); a Bergamo più 73% (Di martedì 28 giugno 2022) accelera la crescita della curva epidemicada Covid 19 in Italia, mentre i dati ufficiali esprimono valori sottostimati rispetto alla realtà: ne parleremo dopo i principali numeri e indicatori. Nella settimana epidemiologica 21-27 giugno i nuovi casi a livello nazionale sono stati 358.193 (+58,9% dai 225.434 del periodo precedente); media giornaliera 51.170 (da 32.205). Ancora in rialzo il rapporto positivi/tamponi totali: +23,6% (dal 18,50 % al 22,86%). Su base settimanale osserviamo un ulteriore aumento anche della pressione ospedaliera, limitato a un +12% delle persone che si trovano in terapia intensiva, ma con un balzo del +28% di ricoveri ordinari, anche se con numeri assoluti bassi (rispettivamente 234, rispetto a un picco di 4mila nei tempi più duri, e 5.873, con un picco di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 giugno 2022)ladella curva epidemicada19 in, mentre iufficiali esprimono valoririspetto alla realtà: ne parleremo dopo i principali numeri e indicatori. Nella settimana epidemiologica 21-27 giugno i nuovi casi a livello nazionale sono stati 358.193 (+58,9% dai 225.434 del periodo precedente); media giornaliera 51.170 (da 32.205). Ancora in rialzo il rapporto positivi/tamponi totali: +23,6% (dal 18,50 % al 22,86%). Su base settimanale osserviamo un ulteriore aumento anche della pressione ospedaliera, limitato a un +12% delle persone che si trovano in terapia intensiva, ma con un balzo del +28% di ricoveri ordinari, anche se con numeri assoluti bassi (rispettivamente 234, rispetto a un picco di 4mila nei tempi più duri, e 5.873, con un picco di ...

