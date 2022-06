Concorsi pubblici flop, i giovani rifiutano il posto fisso? Il parere di Cotruvo (Di martedì 28 giugno 2022) Concorsi pubblici flop: l’impiego statale e il posto fisso non affascinano più come una volta? Negli ultimi tempi i Concorsi pubblici stanno registrando una crescita preoccupante di candidati vincitori rinunciatari, nonostante l’altissimo numero di domande di partecipazione inviate agli enti. Per rispondere a questa domanda e capire a cosa è dovuto il fenomeno di rinunce al posto fisso nelle Pubbliche Amministrazioni, abbiamo intervistato il professor Giuseppe Cotruvo. Quali sono i motivi che spingono così tanti giovani ad abbandonare il proposito di lavorare nella Pubblica Amministrazione? Dire che il posto fisso non affascini più è alieno alla realtà dei fatti: ... Leggi su leggioggi (Di martedì 28 giugno 2022): l’impiego statale e ilnon affascinano più come una volta? Negli ultimi tempi istanno registrando una crescita preoccupante di candidati vincitori rinunciatari, nonostante l’altissimo numero di domande di partecipazione inviate agli enti. Per rispondere a questa domanda e capire a cosa è dovuto il fenomeno di rinunce alnelle Pubbliche Amministrazioni, abbiamo intervistato il professor Giuseppe. Quali sono i motivi che spingono così tantiad abbandonare il proposito di lavorare nella Pubblica Amministrazione? Dire che ilnon affascini più è alieno alla realtà dei fatti: ...

