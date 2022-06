Chris Pratt: "I commenti su mio figlio mi hanno infastidito, un giorno li leggerà" (Di martedì 28 giugno 2022) Otto mesi dopo aver affrontato una serie di critiche online per un messaggio dedicato a Katherine Schwarzenegger, Chris Pratt ha deciso di aprirsi a proposito della famigerata polemica. Chris Pratt si è detto "profondamente infastidito" a proposito delle critiche ricevute online a causa di un lungo commento che aveva dedicato a sua moglie Katherine Schwarzenegger lo scorso anno, in parte come ringraziamento per avergli donato una "splendida figlia sana". Molti utenti all'epoca ritennero che le parole di Pratt fossero state insensibili nei confronti della sua ex moglie Anna Faris, poiché il loro figlio di 9 anni, Jack, ha dovuto affrontare problemi di salute dopo essere nato prematuro di sette settimane. La star dei Guardiani della Galassia ha deciso di aprirsi per la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 giugno 2022) Otto mesi dopo aver affrontato una serie di critiche online per un messaggio dedicato a Katherine Schwarzenegger,ha deciso di aprirsi a proposito della famigerata polemica.si è detto "profondamente" a proposito delle critiche ricevute online a causa di un lungo commento che aveva dedicato a sua moglie Katherine Schwarzenegger lo scorso anno, in parte come ringraziamento per avergli donato una "splendida figlia sana". Molti utenti all'epoca ritennero che le parole difossero state insensibili nei confronti della sua ex moglie Anna Faris, poiché il lorodi 9 anni, Jack, ha dovuto affrontare problemi di salute dopo essere nato prematuro di sette settimane. La star dei Guardiani della Galassia ha deciso di aprirsi per la ...

Pubblicità

maddtpwk : @sscsab allora mi sto sentendo alquanto male perché intendevo chris pratt ti giuro sto ridendo troppo - GianlucaOdinson : Thor: Love and Thunder, Chris Pratt sul rapporto tra Star-Lord e il Dio del tuono - reilachii : questa campagna di riabilitazione di chris pratt ha già stufato, utente popcrave smettila non frega niente a nessuno - MadMassit : Terminal List, la recensione in anteprima della nuova serie TV Prime Video con Chris Pratt @PrimeVideoIT… - marvelcinemaita : Thor: Love and Thunder, Chris Pratt sull’evoluzione del rapporto tra Star-Lord e il Dio del Tuono: ‘È divertente’ -