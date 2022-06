Cdx, Meloni vuole un vertice risolutivo. Salvini: "Tocca a lei convocarlo" (Di martedì 28 giugno 2022) Le elezioni comunali appena concluse hanno fatto emergere molti dei problemi del centrodestra. Le clamorose sconfitte di Verona e Catanzaro in particolare sono il chiaro segnale che le cose così non possono più funzionare. Silvio Berlusconi - si legge sul Corriere della Sera - si presenta come il padre nobile, il federatore, colui che — unico — può riuscire a «far ragionare» e rimettere al loro posto i due litiganti, Salvini e Meloni. Giorgia Meloni guarda con sufficienza al tentativo di chi non può più «decidere per gli elettori», che sono gli unici a poter determinare «ruoli e pesi» in una coalizione. Ora che il primo partito è FdI non si può fare finta di niente. Salvini attende la convocazione del tavolo che tutti invocano, un vertice salvifico per come la vede Berlusconi, che vuole ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 giugno 2022) Le elezioni comunali appena concluse hanno fatto emergere molti dei problemi del centrodestra. Le clamorose sconfitte di Verona e Catanzaro in particolare sono il chiaro segnale che le cose così non possono più funzionare. Silvio Berlusconi - si legge sul Corriere della Sera - si presenta come il padre nobile, il federatore, colui che — unico — può riuscire a «far ragionare» e rimettere al loro posto i due litiganti,. Giorgiaguarda con sufficienza al tentativo di chi non può più «decidere per gli elettori», che sono gli unici a poter determinare «ruoli e pesi» in una coalizione. Ora che il primo partito è FdI non si può fare finta di niente.attende la convocazione del tavolo che tutti invocano, unsalvifico per come la vede Berlusconi, che...

Pubblicità

marcuccimauriz : RT @franzonil: @vfeltri Stavolta direttore dissento. A Verona che conosco il sindaco uscente di FDI al ballottaggio ha rifiutato l’apparent… - Spicci3 : @vfeltri La Meloni non è CDX La Meloni è Destra e anche della peggiore specie Se la DX ha perso è perché la gente n… - gemini9500 : RT @DavideR46325615: Ballottaggi: Il CDX perde 9 capoluoghi. Qui è quando comincia a parlare in aramaico antico e poi ruota la testa. #Melo… - Maurizio101112 : RT @DavideR46325615: Ballottaggi: Il CDX perde 9 capoluoghi. Qui è quando comincia a parlare in aramaico antico e poi ruota la testa. #Melo… - AriannaMichele4 : @Maurizio_Lupi @repubblica Ma a Voi vi tengono insieme solo i numeri,definendo cdx quello che centro non è ,in quan… -