' Bravo Jannik!' Così Nole | via dal caos Covid | si allena con Sinner davanti a Cahill

(Di martedì 28 giugno 2022) Rilassati, sorridenti, magari non complici perché tra sorrisi e pacche sulle spalle, l'uno stava già pensando a come battere l'altro. Novak Djokovic e Janniksi sonoti insieme sui campi ...

Rilassati, sorridenti, magari non complici perché tra sorrisi e pacche sulle spalle, l'uno stava già pensando a come battere l'altro. Novak Djokovic eSinner si sono allenati insieme sui campi dell'Aorangi Park, con i curiosi e la folla tenuta ben distante, anche perché qui a Wimbledon l'allarme Covid, dopo la positività di Berrettini e di ...Sinner rompe finalmente l'incantesimo : nel 1° turno di Wimbledon riesce a centrare il ... Qui però la partita è girata nuovamente con Davidovichad impedire all'avversario di chiudere e ... "Bravo Jannik!". Così Djokovic si allena con Sinner davanti a Cahill Jannik Sinner si impone in quattro set su un Wawrinka che cala con il passare dei minuti. Da risolvere il problema della stabilità per l'altoatesino ...Jannik Sinner conquista la prima vittoria sull'erba in un tabellone ... l'altoatesino si fa rimontare grazie a quattro erroracci ma è bravo comunque a recuperare e portare a casa il set 7-5 dopo quasi ...