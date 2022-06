Borsa | Milano accelera +1 | 5% | sprint Leonardo e Unicredit

Pubblicità

Piazza Affari accelera dopo oltre due ore di scambi con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,5% a 22.255 punti. Scende sotto quota 193 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi (192,7 ...Migliora la performance, già positiva, di Piazza Affari mentre si procede verso la metà della sessione. Tra i titoli principali bene Leonardo. In generale rialzo i maggiori bancari. Occhi su Saipem al ... Borsa Milano oggi, 28 giugno 2022: Ftse Mib, avvio di giornata in positivo Piazza Affari accelera dopo oltre due ore di scambi con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,5% a 22.255 punti. (ANSA) ...Dopo ci sara' percorso normalizzazione "graduale e sostenuto" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 giu - Il percorso di normalizzazione della politica monetaria della Banca centrale europea sar ...