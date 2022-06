Barcellona | la stoccata di Koeman | «Vive ancorato al passato…»

(Di martedì 28 giugno 2022) L’ex allenatore delha tirato unaal club blaugrana e alle sue idee Ronald, ex allenatore del, nel corso della trasmissione Vaques Sagrades ha tirato unaal club blaugrana. LA PROVOCAZIONE – «Ovviamente come allenatore sono favorevole all’idea di dominare il gioco. Ma il Barçanel passato,al tiki-taka… Il calcio adesso è più veloce e più tecnico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Calcio e Finanza

L'ex allenatore delKoeman ha tirato unaal club blaugrana e alle sue idee Ronald Koeman, ex allenatore del, nel corso della trasmissione Vaques Sagrades ha tirato unaal club ...E lancia laalla Haas e a Schumacher Nikita Mazepin torna a correre: parteciperà alla... "Dakar russa" Mazepin, villa "congelata" in Costa Smeralda F1 Test2022: Nikita Mazepin (... La Roma si ritira dal Gamper: il Barcellona valuta la causa L’ex allenatore del Barcellona Koeman ha tirato una stoccata al club blaugrana e alle sue idee Ronald Koeman, ex allenatore del Barcellona, nel corso della trasmissione Vaques Sagrades ha tirato una s ...In chiusura, la stoccata alla società giallorossa e la minaccia di una causa per quanto accaduto: «L’ufficio legale del Club sta studiando possibili azioni contro il club italiano per i danni causati ...