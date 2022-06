Agenzia delle Entrate, scadenza 30 giugno: riguarda i lavoratori dipendenti (Di martedì 28 giugno 2022) Come da calendario dell’Agenzia, i lavoratori dipendenti sono chiamati a questo adempimento entro questo mese. Di cosa si tratta Nel mese che volge al termine, si stanno gradualmente esaurendo gli adempimenti previsti dall’attuale calendario delle scadenze stilato dall’Agenzia delle Entrate. Lo scadenziario del Fisco coinvolge pressoché tutti, dalle persone fisiche alle persone giuridiche come imprese, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 28 giugno 2022) Come da calendario dell’, isono chiamati a questo adempimento entro questo mese. Di cosa si tratta Nel mese che volge al termine, si stanno gradualmente esaurendo gli adempimenti previsti dall’attuale calendarioscadenze stilato dall’. Lo scadenziario del Fisco coinvolge pressoché tutti, dalle persone fisiche alle persone giuridiche come imprese, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Urbino crocevia delle arti nel Rinascimento, come lo furono Parigi tra la fine dell'800 e primi decenni del Secolo… - Agenzia_Ansa : Ancora manifestazioni negli Usa dopo la sentenza della Corte Suprema che ha annullato il diritto all'aborto. La fid… - Agenzia_Ansa : FLASH | Giovanni Pascoli e Liliana Segre sono gli autori per due delle tracce della prova di italiano della… - marialetiziama9 : RT @Giovaguerrato: Oggi Agenzia delle Entrate nettamente schierata per la pace. Gli uffici erano senza aria condizionata. i dipendenti che… - fabriziox23 : RT @Giovaguerrato: Oggi Agenzia delle Entrate nettamente schierata per la pace. Gli uffici erano senza aria condizionata. i dipendenti che… -