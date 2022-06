Windtre GoPlay: divertimento a portata di smartphone (Di lunedì 27 giugno 2022) Oltre 1000 giochi tra cui scegliere. Tutti a portata di smartphone. Windtre, in collaborazione con Gameloft, ha lanciato «Windtre GoPlay», una nuova app di gaming disponibile per tutti i clienti dell’azienda di telecomunicazioni, dall’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare, ma soprattutto pensata per proteggere anche il divertimento dei più piccoli, attraverso funzionalità di parental control. «Con il lancio dell’App Windtre GoPlay, la nostra azienda si conferma sempre più vicina agli interessi e alle passioni dei più giovani e di tutti i giocatori» ha dichiarato Tommaso Vitali, direttore B2C marketing & new business di Windtre. «Il mondo del mobile gaming è in continua crescita e siamo felici di rafforzare la nostra presenza ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 giugno 2022) Oltre 1000 giochi tra cui scegliere. Tutti adi, in collaborazione con Gameloft, ha lanciato «», una nuova app di gaming disponibile per tutti i clienti dell’azienda di telecomunicazioni, dall’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare, ma soprattutto pensata per proteggere anche ildei più piccoli, attraverso funzionalità di parental control. «Con il lancio dell’App, la nostra azienda si conferma sempre più vicina agli interessi e alle passioni dei più giovani e di tutti i giocatori» ha dichiarato Tommaso Vitali, direttore B2C marketing & new business di. «Il mondo del mobile gaming è in continua crescita e siamo felici di rafforzare la nostra presenza ...

