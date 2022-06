Wimbledon 2022, esordio amaro per Bronzetti: Ann Li si impone in due set (Di lunedì 27 giugno 2022) esordio amaro per Lucia Bronzetti, sconfitta al primo turno di Wimbledon 2022. La tennista azzurra, che partecipava ai Championships per la prima volta in carriera, quest’oggi ha potuto poco contro l’americana Ann Li, che si è imposta con lo score finale di 6-1 6-4 in circa un’ora di gioco. TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – Inizio molto in salita per la nostra portacolori, che durante le prime battute di gioco fa fatica a trovare le contromisure al gioco dell’avversaria. Lucia dall’1-1 iniziale subisce un pesante parziale di cinque games a zero, arrivando solo una volta ai vantaggi e cedendo il parziale per 6-1. SECONDO SET – Più equilibrata la seconda frazione, in cui comunque Li è sempre apparsa abbastanza in controllo, a partire dal break ottenuto nel quinto game. Qualche rammarico però l’azzurra ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022)per Lucia, sconfitta al primo turno di. La tennista azzurra, che partecipava ai Championships per la prima volta in carriera, quest’oggi ha potuto poco contro l’americana Ann Li, che si è imposta con lo score finale di 6-1 6-4 in circa un’ora di gioco. TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – Inizio molto in salita per la nostra portacolori, che durante le prime battute di gioco fa fatica a trovare le contromisure al gioco dell’avversaria. Lucia dall’1-1 iniziale subisce un pesante parziale di cinque games a zero, arrivando solo una volta ai vantaggi e cedendo il parziale per 6-1. SECONDO SET – Più equilibrata la seconda frazione, in cui comunque Li è sempre apparsa abbastanza in controllo, a partire dal break ottenuto nel quinto game. Qualche rammarico però l’azzurra ...

