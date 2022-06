Vlahovic scalpita per la stagione | ma la Juve vuole affiancarlo a un grande campione

(Di lunedì 27 giugno 2022) Dusansarà il centravanti principale delladella prossima, ma a Torino si stanno cercando delle alternative al serbo. Quando nel mercato di gennaio lantus ha deciso di acquistare dalla Fiorentina per 75 milioni di euro le prestazioni del serbo Dusansono stati in molti a domandarsi se la cifra non fosse eccessiva, ma alla fine il rendimento del balcanico sicuramente è stato molto positivo, con il ragazzo che ha mantenuto una media gol in bianconero decisamente superiore rispetto a quella dei colleghi Morata e Kean, ma servirà comunque qualcuno in grado di dargli tregua e riposo durante l’anno. Dusanntus (LaPresse)Se ci sono dei giocatori che sono stati in grado di elevare sempre di più il livello della ...

TORINO - Federico Chiesama non vuole affrettare i tempi del rientro dopo l'infortunio al ginocchio subito nella ... La Juve, il 10 eChiesa fa poi le carte alla stagione che verrà: "Il ...La sfortuna ha voluto che al momento dell'arrivo diin bianconero, Chiesa si trovava fermo ... Federicoe non vede l'ora di tornare in campo, lo dimostra anche il fatto che, in accordo ... Juventus, Vlahovic ha un solo pensiero: "Vivo per il gol. Mi sembra di volare" Dusan Vlahovic sarà il centravanti principale della Juve della prossima stagione, ma a Torino si stanno cercando delle alternative al serbo.Dusan Vlahovic non sta più nella pelle e scalpita in vista della nuova stagione. L'attaccante della Juventus, che ha recuperato dal problema agli adduttori, è stato intervistato dalla rivista Icon. Ne ...