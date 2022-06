Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 giugno 2022) DEL 27 GIUGNOORE 12:20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO CIRCONE PER LO PIU' REGOLARE SOLO RALLENTAMENTI IN ESTERNA ALTEZZA TUSCOLANA SULL'AURELIA RALLENTAMENTI ALTEZZA CASTEL DI GUIDO DIREZIONESULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L'OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE ALTEZZA TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI CODE SU VIA DEI CASTELLINI ALTEZZA SANTA PALOMBA IN DIREZIONE POMEZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO ARIAPERTA AL SERVIZIO VIAGGIATORI STAZIONE GIULIO AGRICOLA DELLA METRO A DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.