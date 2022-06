Ultime Notizie – Mondiali nuoto, Paltrinieri argento nei 5 km di fondo a Budapest (Di lunedì 27 giugno 2022) Altra medaglia, la terza, per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto di Budapest. L’azzurro ha conquistato l’argento nella 5 km di fondo in acque libere, superato solo dal tedesco Florian Wellbrock. Il fenomeno del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ha lottato a lungo contro il tedesco, perdendo nello sprint finale l’oro meritato da Wellbrock. Quarto posto per l’azzurro Domenico Acerenza, alle spalle dell’ucraino Miranchuk. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Altra medaglia, la terza, per Gregorioaididi. L’azzurro ha conquistato l’nella 5 km diin acque libere, superato solo dal tedesco Florian Wellbrock. Il fenomeno del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ha lottato a lungo contro il tedesco, perdendo nello sprint finale l’oro meritato da Wellbrock. Quarto posto per l’azzurro Domenico Acerenza, alle spalle dell’ucraino Miranchuk. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

