Spaventoso incendio e bombole esplose alle porte della città | evacuate case e centro estivo | diversi intossicati

incendio a Roma nord ovest tra Casal Selce e via Aurelia. Due persone, una donna e bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli. Mentre, a quanto riporta il Messaggero, 35 persone, tutti abitanti delle palazzine intorno all'area interessate dalle fiamme, sono state visitate in strada dal personale del 118. Quasi tutti presentano sintomi da intossicazione da fumo. Il maxi incendio è divampato alle 13,30. Le prime fiamme hanno bruciato le sterpaglie all'altezza del civico 1052 e spinte dal vento hanno avvolto un centro estivo per ragazzi (evacuato a sua volta) una rimessa di camper e adesso minacciano le case. I palazzi di via della Monachina sono stati evacuati per precauzione, circa 50 persone si sono riversate in strada

