Sondaggi Winpoll: M5S al 6,9% con Di Maio in campo (Di lunedì 27 giugno 2022) Arrivano notizie poco confortanti per il Movimento 5 Stelle dagli ultimi Sondaggi Winpoll realizzati per Il Sole 24 Ore. Secondo l’istituto, se si votasse oggi i pentastellati orfani di Di Maio otterrebbero il 9,9% dei consensi, ben al di sotto della nostra ultima media nazionale (12-18 giugno) che li attesta al 12,3%. I Sondaggi Winpoll differiscono da quelli degli altri istituti anche sul valore dato a Fdi: in cima al 25,7%. Anche qui tre punti sopra la media nazionale. Il Pd è invece dato al 21,3% mentre la Lega è un po’ più staccata al 15,2%. Ad insidiare i Cinque Stelle c’è ora Forza Italia sondata al 9,7%. L’ultimo partito sopra la soglia di sbarramento è invece Azione/+Europa dato al 3,4%. Gli altri invece sono tutti al di sotto a cominciare da Italia viva (2,7%), Italexit e Verdi ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 27 giugno 2022) Arrivano notizie poco confortanti per il Movimento 5 Stelle dagli ultimirealizzati per Il Sole 24 Ore. Secondo l’istituto, se si votasse oggi i pentastellati orfani di Diotterrebbero il 9,9% dei consensi, ben al di sotto della nostra ultima media nazionale (12-18 giugno) che li attesta al 12,3%. Idifferiscono da quelli degli altri istituti anche sul valore dato a Fdi: in cima al 25,7%. Anche qui tre punti sopra la media nazionale. Il Pd è invece dato al 21,3% mentre la Lega è un po’ più staccata al 15,2%. Ad insidiare i Cinque Stelle c’è ora Forza Italia sondata al 9,7%. L’ultimo partito sopra la soglia di sbarramento è invece Azione/+Europa dato al 3,4%. Gli altri invece sono tutti al di sotto a cominciare da Italia viva (2,7%), Italexit e Verdi ...

