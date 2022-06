Pubblicità

marcoconterio : ?? ??? Oggi incontro tra l'entourage di Douglas Luiz ???? dell'#AstonVilla #AVFC e il #Milan. Può diventare un'alternat… - sportli26181512 : Tiri, assist, contrasti: Milan, che sfida tra Sanches, Douglas Luiz e Traore: Tiri, assist, contrasti: Milan, che s… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Tiri, assist, contrasti: #Milan, che sfida tra Sanches, Douglas Luiz e Traore #calciomercato - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Tiri, assist, contrasti: #Milan, che sfida tra Sanches, Douglas Luiz e Traore #calciomercato - Gazzetta_it : Tiri, assist, contrasti: #Milan, che sfida tra Sanches, Douglas Luiz e Traore #calciomercato -

La Gazzetta dello Sport

Tre nomi per il dopo Kessie: Renato, Hamed Traore eLuiz, l'ultimo della lista (gli agenti sono stati a casa Milan giovedì). Piccolo monito per chi legge però: se il portoghese e il brasiliano vengono considerati a tutti ...... passato al Barcellona a costo zero, e sembra sfumare la pista Renato, sempre più vicino al Paris Saint - Germain . Secondo Repubblica, spunta il nome diLuiz , 24enne brasiliano in ... Sanches, Douglas Luiz e Traore: tre obiettivi di mercato del Milan a confronto Abbiamo messo a confronto i numeri della scorsa stagione di tre degli obiettivi rossoneri tra mediana e trequarti, e abbiamo scoperto ...Per evitare di trovarsi impreparato, nel caso dovesse sfumare Sanches, il Milan starebbe già lavorando ad un piano B. Il quotidiano La Repubblica riporta come il Milan non voglia ritrovarsi in una sit ...