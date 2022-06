Pensioni INPS, cedolini in ritardo. Cosa succede col bonus 200€? (Di lunedì 27 giugno 2022) I cedolini delle Pensioni non sono in ritardo rispetto ai tempi ordinari. L’ente di previdenza ha provveduto a chiarire A luglio è prevista una pensione più ricca per diversi cittadini che beneficiano dell’assegno. Diversi pensionati riceveranno la quattordicesima mensilità così come accade dal 2017. Molti altri incasseranno il bonus da 200 euro una tantum. Infatti, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 27 giugno 2022) Idellenon sono inrispetto ai tempi ordinari. L’ente di previdenza ha provveduto a chiarire A luglio è prevista una pensione più ricca per diversi cittadini che beneficiano dell’assegno. Diversi pensionati riceveranno la quattordicesima mensilità così come accade dal 2017. Molti altri incasseranno ilda 200 euro una tantum. Infatti, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

TrendOnline : Siamo entrati ufficialmente nell’ultima settimana di #giugno e l’#INPS verserà gli ultimi pagamenti del mese: le da… - pino616gmailco1 : ED IO PAGO - Le badanti in Italia sono 5.000.000 e non pagano le tasse per 50 miliardi di €. l’Inps elargisce ogni… - cettinanicotina : RT @mesoada: #INPS non ha più soldi e non paga gli arretrati delle pensioni di invalidità. Ha ancora la priorità il RDC anche a chi non ne… - GemmaSuraci : RT @mesoada: #INPS non ha più soldi e non paga gli arretrati delle pensioni di invalidità. Ha ancora la priorità il RDC anche a chi non ne… - apavo75 : RT @mesoada: #INPS non ha più soldi e non paga gli arretrati delle pensioni di invalidità. Ha ancora la priorità il RDC anche a chi non ne… -