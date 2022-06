Nuoto di fondo | Giulia Gabbrielleschi | “A queste temperature non mi aspettavo di fare così bene | sono al settimo cielo!”

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 giugno 2022)compie una bella impresa e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km in acque libere ai Campionati Mondiali didi2022, in corso di svolgimento al Lupa Lake di Budapest (in Ungheria). Si tratta del primo podio iridato individuale della carriera per la 25enne toscana, che in precedenza aveva già ottenuto tre medaglie mondiali in staffetta. “alcielo perché proprio oggi non midi, vista la temperatura dell’acqua. Io mi trovo benissimo in acque fredde, ma la preparazione è stata ad hoc“, il primo commento a caldo dell’azzurra.è stata preceduta nel rush finale dalla vincitrice brasiliana Ana Marcela Cunha e dalla ...