Nek | «Ai concerti in piazza mi lanciavano di tutto | una sera | al Sud | un sasso mi sfiorò la testa»

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il Messaggero intervista Filippo Neviani, in arte Nek. Domani debutta in primata su Rai2 alla conduzione di “Dalla strada al palco”, un programma in quattro puntate ideato da Carlo Conti dedicato agli artisti di strada. «Anche io ho iniziato in circostanze simili, nelle piazze. Parlo del periodo prima della partecipazione a Sanremo nel ‘93. Le cose avevano cominciato a girare bene, tra Castrocaro e il primo disco. I promoter mi scritturavano. Non sempre filavaliscio, però. Il pubblico delle piazze è feroce. E trova il modo per fartelo sapere. Mi è successo di. Ho ricevuto sputi, fischi, insulti. La gente conosceva solo la canzone che girava in radio: per il resto era un’incognita. Unami lanciarono anche un: tragedia sventata per pochi millimetri». Racconta: «Eravamo al ...