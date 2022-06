Marijuana e serpenti, lo strano programma del candidato in Kenya - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 27 giugno 2022) George Luchiri Wajackoyah (nella foto) è uno dei quattro candidati alla presidenza del Kenya alle elezioni del 9 agosto. Certamente il più originale, ma non solo. Se inizialmente la sua appariva come ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) George Luchiri Wajackoyah (nella foto) è uno dei quattro candidati alla presidenza delalle elezioni del 9 agosto. Certamente il più originale, ma non solo. Se inizialmente la sua appariva come ...

Pubblicità

Manu98609866 : RT @legalizzas: 'La soluzione contro il debito del candidato keniota: marijuana e antidoti per il veleno dei serpenti' Noi abbiamo i'serp… - Ribelllion : RT @legalizzas: 'La soluzione contro il debito del candidato keniota: marijuana e antidoti per il veleno dei serpenti' Noi abbiamo i'serp… - Chancione : RT @RaiNews: La popolarità di Wajackoyah sta salendo giorno dopo giorno @glwajackoyah #Kenya - age_of_VIRGO : RT @legalizzas: 'La soluzione contro il debito del candidato keniota: marijuana e antidoti per il veleno dei serpenti' Noi abbiamo i'serp… - legalizzas : 'La soluzione contro il debito del candidato keniota: marijuana e antidoti per il veleno dei serpenti' Noi abbiam… -