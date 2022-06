M5s | vertice a sorpresa Grillo arrivato a Roma

Pubblicità

Agenzia_Ansa : È convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle. All'ordine del giorno la discussione su… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: M5S, vertice a sorpresa con Conte e Grillo. Attesa sulla deroga al secondo mandato - Corriere : M5S, vertice a sorpresa con Conte e Grillo. Attesa sulla deroga al secondo mandato - Luxgraph : M5S, vertice a sorpresa con Conte e Grillo. Attesa sulla deroga al secondo mandato #corriere #news #2022 #italy… - Affaritaliani : M5s, Grillo riappare. Vertice con Conte e clamorosa apertura sul terzo mandato -

, il caso Cancelleri alle regionali in Sicilia e il ritorno di Grillo Ilprova a leccarsi le ferite dopo la clamorosa scissione decisa da Di Maio e il conseguente esodo di 61 parlamentari passati con ' Insieme per il futuro '. A sorpresa è riapparso Beppe Grillo . ...a sorpresa ieri nel Movimento Cinquestelle con il presidente Conte che ha convocato il Consiglio nazionale. Una riunione da remoto che ha visto collegato anche il garante del Movimento, ...Vertice a cui ha preso parte Beppe Grillo (oggi a Roma) che, tra gli aggiornamenti sulla situazione dei territori, avrebbe aperto al mettere ai voti la deroga al tetto dei due mandati. Un'indicazione ...I Cinque Stelle, che guardano i ballottaggi da spettatori, tornano al centro della scena: Giuseppe Conte convoca il consiglio nazionale M5S per «comunicazioni del presidente». In apertura si collega ...