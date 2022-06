LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: un argento ed un bronzo dal badminton! Pallamano sotto con l’Egitto (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.47 BADMINTON – argento ITALIA!!!! Nella finale di doppio femminile Katharina Fink e Yasmine Hamza cedono alla coppia della Turchia composta da Bengisu Ercetin e Nazlican Inci girano per 0-2 (15-21, 18-21). Oro alle anatoliche. 18.43 Pallamano – L’Italia resta a -3: 25-28 contro l’Egitto. 18.38 Pallamano – L’Italia resta a -3: 22-25 contro l’Egitto. 18.34 BADMINTON – Nella finale di doppio femminile Katharina Fink e Yasmine Hamza e la coppia della Turchia composta da Bengisu Ercetin e Nazlican Inci girano sul 10-11 nel secondo set, col primo già vinto dalle anatoliche. 18.28 ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.47 BADMINTON –ITALIA!!!! Nella finale di doppio femminile Katharina Fink e Yasmine Hamza cedono alla coppia della Turchia composta da Bengisu Ercetin e Nazlican Inci girano per 0-2 (15-21, 18-21). Oro alle anatoliche. 18.43– L’Italia resta a -3: 25-28 contro. 18.38– L’Italia resta a -3: 22-25 contro. 18.34 BADMINTON – Nella finale di doppio femminile Katharina Fink e Yasmine Hamza e la coppia della Turchia composta da Bengisu Ercetin e Nazlican Inci girano sul 10-11 nel secondo set, col primo già vinto dalle anatoliche. 18.28 ...

Pubblicità

lanciltotto : @HandyCrypto Bhe quella sarebbe una soluzione, però quelli sono giochi fatti per durare minimo 5 anni e partire mal… - hadesmoreau : marisol hades jonas ginevra — - quando amos me l'ha presentata, molto piccoli - beh, lo conosco da una vita - *batt… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Silvia Semeraro argento nel kumite. Pallamano sotto con l’Egitto -… -