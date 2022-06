Graziano Chiari: è morto l'imprenditore travolto dal crollo di una gru in centro a Milano (Di lunedì 27 giugno 2022) Nulla da fare, purtroppo. Graziano Chiari è morto 24 ore dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Niguarda. L'imprenditore di 59 anni era rimasto ferito nel Leggi su today (Di lunedì 27 giugno 2022) Nulla da fare, purtroppo.24 ore dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Niguarda. L'di 59 anni era rimasto ferito nel

Pubblicità

romatoday : Graziano Chiari: è morto l'imprenditore travolto dal crollo di una gru in centro a Milano - TuttoSuMilano : Graziano Chiari, chi è l'imprenditore morto 24 ore dopo il crollo della gru in via Manfredini a #Milano - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Incidenti sul lavoro: morto dopo oltre 24 ore Graziano Chiari, l'impresario edile colpito da una gru spezzata a Milano -… - TuttoSuMilano : Graziano Chiari, chi è l'impresario morto 24 ore dopo il crollo della gru in via Manfredini a #Milano - paolo_r_2012 : Incidenti sul lavoro: morto dopo oltre 24 ore Graziano Chiari, l'impresario edile colpito da una gru spezzata a Mil… -