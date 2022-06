È morto Leonardo Del Vecchio | fondatore di Luxottica

(Di lunedì 27 giugno 2022) Si è spento questa mattina, all’età di 87 anni,del. Ildie Presidente di Exilorera ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.Del, l’imprenditore aveva 87 anni Secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, Delera ricoverato da settimane in terapia intensiva dell’ospedale meneghino, per motivi tenuti celati dalla famiglia dell’imprenditore. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

