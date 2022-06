Dall’Inghilterra: pronta una maxi offerta per Osimhen da un club di Premier! (Di lunedì 27 giugno 2022) Il futuro di Victor Osimhen con la maglia del Napoli non è ancora del tutto certo. L’attaccante nigeriano, reduce da una stagione più che positiva, avrebbe diverse richieste, in particolare Dall’Inghilterra. Stando alle ultime dell’Express sarebbero tre i club interessati ad Osimhen: stiamo parlando di Arsenal, Manchester United e Newcastle. Napoli-Osimhen-CalciomercatoIl Newcastle, però, sembrerebbe essere al momento la squadra maggiormente intenzionata a far sul serio per il bomber partenopeo: il club inglese, infatti, sarebbe pronto a presentare sul piatto una maxi offerta, della quale non conosciamo ancora l’entità precisa, pur di assicurarsi Osimhen. E dunque, con l’Arsenal sempre più vicino a Gabriel Jesus e il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022) Il futuro di Victorcon la maglia del Napoli non è ancora del tutto certo. L’attaccante nigeriano, reduce da una stagione più che positiva, avrebbe diverse richieste, in particolare. Stando alle ultime dell’Express sarebbero tre iinteressati ad: stiamo parlando di Arsenal, Manchester United e Newcastle. Napoli--CalciomercatoIl Newcastle, però, sembrerebbe essere al momento la squadra maggiormente intenzionata a far sul serio per il bomber partenopeo: ilinglese, infatti, sarebbe pronto a presentare sul piatto una, della quale non conosciamo ancora l’entità precisa, pur di assicurarsi. E dunque, con l’Arsenal sempre più vicino a Gabriel Jesus e il ...

