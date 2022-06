Contro i rischi di stagflazione non basta il Pnrr. L’intervento di Paganetto (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono crescenti i rischi di stagflazione in Europa e negli Stati Uniti. L’inflazione si è consolidata. Le Banche centrali, sia pure con ritardo, stanno intervenendo per contenerne gli effetti. Le decisioni restrittive prese dalla Bce e della Fed in materia di politica monetaria e tassi di interesse arrivano, a seguito del tardivo riconoscimento della natura strutturale dell’inflazione in atto. Nel caso della Bce l’annuncio dell’intenzione di introdurre un non meglio definito scudo antispread ha aggiunto ulteriori elementi di incertezza. Le politiche da adottare per contrastare il rischio di recessione non sono, come dovrebbe essere, al centro dell’attenzione, anche se è comprensibile la concentrazione sull’emergenza energetica. Tuttavia negli Usa, tutti gli indicatori sembrano segnalare che sta per finire il lungo ciclo di crescita, più ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono crescenti idiin Europa e negli Stati Uniti. L’inflazione si è consolidata. Le Banche centrali, sia pure con ritardo, stanno intervenendo per contenerne gli effetti. Le decisioni restrittive prese dalla Bce e della Fed in materia di politica monetaria e tassi di interesse arrivano, a seguito del tardivo riconoscimento della natura strutturale dell’inflazione in atto. Nel caso della Bce l’annuncio dell’intenzione di introdurre un non meglio definito scudo antispread ha aggiunto ulteriori elementi di incertezza. Le politiche da adottare per contrastare ilo di recessione non sono, come dovrebbe essere, al centro dell’attenzione, anche se è comprensibile la concentrazione sull’emergenza energetica. Tuttavia negli Usa, tutti gli indicatori sembrano segnalare che sta per finire il lungo ciclo di crescita, più ...

