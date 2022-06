"Ci hanno colpito al gate". Giallo sull'Airbus A330 di Ita Airways, decolla dopo l'incidente in pista (Di lunedì 27 giugno 2022) "Ci sono danni?". dopo l'operazione di decollo scatta il messaggio dalla sala di controllo che avrebbe domandato a un volo Airbus A330 di Italia Trasporto Aereo in esecuzione dall'aeroporto JFK di New York a Roma se avesse avuto danni poiché un pilota dell'Air France avrebbe riferito di uno scontro nell'area di parcheggio. Si sarebbero urtati mentre il primo movimentava in pista e l'altro era fermo perché da poco atterrato. "Potrebbero aver subito danni" avrebbero dichiarato ma i piloti di Air Italy hanno riferito di non avere ricevuto indicazioni e hanno continuato il volo. Secondo la prima ricostruzione dei fatti sull'aereo italiano, che operava sulla rotta New York Roma Fiumicino, nessuno nella cabina di pilotaggio si sarebbe accorta ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) "Ci sono danni?".l'operazione di decollo scatta il messaggio dalla sala di controllo che avrebbe domandato a un volodi Italia Trasporto Aereo in esecuzione dall'aeroporto JFK di New York a Roma se avesse avuto danni poiché un pilota dell'Air France avrebbe riferito di uno scontro nell'area di parcheggio. Si sarebbero urtati mentre il primo movimentava ine l'altro era fermo perché da poco atterrato. "Potrebbero aver subito danni" avrebbero dichiarato ma i piloti di Air Italyriferito di non avere ricevuto indicazioni econtinuato il volo. Secondo la prima ricostruzione dei fatti'aereo italiano, che operavaa rotta New York Roma Fiumicino, nessuno nella cabina di pilotaggio si sarebbe accorta ...

