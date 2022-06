Barcellona: Lewandowski ha fretta di chiudere. Ore decisive per il futuro di Dembelé (Di lunedì 27 giugno 2022) Robert Lewandowski vorrebbe accelerare la trattativa che lo porterà al Barcellona. L’attaccante polacco vorrebbe evitare di presentarsi il 12 luglio in ritiro al Bayern Monaco da separato in casa, ma la società spagnola ha bisogno di sbloccare prima le operazioni inerenti alla vendita dei diritti tv, che gli consentiranno di avere liquidità proprio per il suo arrivo. Lo stesso Xavi inizia ad avere fretta, anche se è ormai certo il suo arrivo per una cifra attorno ai 50 milioni di euro. Le prossime ore inoltre potrebbero essere decisive per il futuro di Ousmane Dembelé, il cui contratto è in scadenza fra pochi giorni. Il francese è in contatto con Chelsea, Psg e Bayern, anche se lui vorrebbe rimanere e finora ha ritenuto insufficiente dal punto di vista economico la proposta del ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Robertvorrebbe accelerare la trattativa che lo porterà al. L’attaccante polacco vorrebbe evitare di presentarsi il 12 luglio in ritiro al Bayern Monaco da separato in casa, ma la società spagnola ha bisogno di sbloccare prima le operazioni inerenti alla vendita dei diritti tv, che gli consentiranno di avere liquidità proprio per il suo arrivo. Lo stesso Xavi inizia ad avere, anche se è ormai certo il suo arrivo per una cifra attorno ai 50 milioni di euro. Le prossime ore inoltre potrebbero essereper ildi Ousmane, il cui contratto è in scadenza fra pochi giorni. Il francese è in contatto con Chelsea, Psg e Bayern, anche se lui vorrebbe rimanere e finora ha ritenuto insufficiente dal punto di vista economico la proposta del ...

Pubblicità

sportface2016 : #Barcellona: #Lewandowski ha fretta di chiudere. Ore decisive per il futuro di #Dembele - PaolaRgnm : RT @Mirkomilan84: Quindi in quel di Barcellona succedono i miracoli! Non lo sapevo. Dobbiamo organizzare un pellegrinaggio - Tomas1374 : A #Barcellona hanno altre telenovele da seguire...tutto il #Calciomercato è paese #Dembelè #Lewandowski - CORNERNEWS24 : #Calcio - Il Bayern ci ripensa, Lewandowski via ma per 60 milioni Polacco vuole andarsene, piace in particolare al Barcellona - ansacalciosport : Il Bayern ci ripensa, Lewandowski via ma per 60 milioni. Polacco vuole andarsene, piace in particolare al Barcellon… -