“Altra pandemia, ecco quando”. Palù non è ottimista per il futuro. E sul Covid... (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Covid diventerà endemico. Dobbiamo prepararci ad altre pandemie. E per farlo serve cambiare ora la governance e la missione di una delle principali agenzie sanitarie d'Italia, l'Aifa. Ha idee precise Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco e professore all'università di Padova, sul presente e sul futuro delle sfide sanitarie che attendono il Paese. Il Covid e l'attuale risalita dei contagi? "Il virus sta subendo un destino evolutivo che lo porta ad essere molto contagioso", spiega Palù intervistato nella cornice della Fondazione Stelline di Milano. "Ma - avverte il virologo - i dati dimostrano che non dà le polmoniti che dava la variante Delta, quindi ha acquisito delle mutazioni che lo avvantaggiano dal punto di vista della contagiosità, tra cui soprattutto la capacità ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Ildiventerà endemico. Dobbiamo prepararci ad altre pandemie. E per farlo serve cambiare ora la governance e la missione di una delle principali agenzie sanitarie d'Italia, l'Aifa. Ha idee precise Giorgio, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco e professore all'università di Padova, sul presente e suldelle sfide sanitarie che attendono il Paese. Ile l'attuale risalita dei contagi? "Il virus sta subendo un destino evolutivo che lo porta ad essere molto contagioso", spiegaintervistato nella cornice della Fondazione Stelline di Milano. "Ma - avverte il virologo - i dati dimostrano che non dà le polmoniti che dava la variante Delta, quindi ha acquisito delle mutazioni che lo avvantaggiano dal punto di vista della contagiosità, tra cui soprattutto la capacità ...

