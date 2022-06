Ali, chi è la ‘misteriosa’ fidanzata di Nicolas Vaporidis: “Mi manca” (Di lunedì 27 giugno 2022) Con un filmato, Ilary Blasi fa rivivere al naufrago alcune delle sue dichiarazioni sulla misteriosa fidanzata. Quasi in lacrime, Nicolas Vaporidis dichiara di sentirne molto la mancanza: “Vorrei passare del tempo con lei e vivere delle cose che ancora non ho vissuto, mi manca.” I due hanno deciso di vivere la loro storia d’amore in totale riservatezza e, dunque, lontani da gossip e telecamere. È per questo che lui ha a stento svelato il nome: “Si chiama Ali”, che potrebbe però essere il diminutivo di un nome che continua a tenere segreto. È proprio per questo che Nicolas mai si sarebbe aspettato un messaggio dalla sua misteriosa fidanzata bionda. Un messaggio scritto, senza voce o video, una lettera che Vaporidis legge con le lacrime agli occhi. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Con un filmato, Ilary Blasi fa rivivere al naufrago alcune delle sue dichiarazioni sulla misteriosa. Quasi in lacrime,dichiara di sentirne molto lanza: “Vorrei passare del tempo con lei e vivere delle cose che ancora non ho vissuto, mi.” I due hanno deciso di vivere la loro storia d’amore in totale riservatezza e, dunque, lontani da gossip e telecamere. È per questo che lui ha a stento svelato il nome: “Si chiama Ali”, che potrebbe però essere il diminutivo di un nome che continua a tenere segreto. È proprio per questo chemai si sarebbe aspettato un messaggio dalla sua misteriosabionda. Un messaggio scritto, senza voce o video, una lettera chelegge con le lacrime agli occhi. La ...

