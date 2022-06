(Di domenica 26 giugno 2022) Kajetanha ottenuto il miglior risultato in carriera vincendo ile conquistando la testa della classifica della serie di supporto. Il polacco, che gareggiava inper lavolta, ha vinto con un enorme margine – 19’08”2 – al termine di un fine settimana perfetto, in cui ha anche segnato il massimo Source

Pubblicità

motorionline : #WRC | Dopo una prima parte di stagione molto positiva, Chris Ingram osserverà una pausa nel #WRC2 per tornare alle… -

RS RALLYSLALOM E OLTRE

... trionfando così per lavolta in carriera in Africa. Da sottolineare, infine, la grande ... KAJETANOWICZ Skoda () +35:37.6 10 O. SOLDBERG Hyundai +37:36.6... rimasto attardato nel corso dellagiornata per una foratura. Bersagliate dai problemi ... Neltrionfa il polacco Kajetan Kajetanowicz che approfitta dell'assenza della maggior parte dei ... WRC2: la ”prima” di Kajetanowicz in Africa | RS rallyslalom…e oltre Pur senza fare man bassa di scratch Kalle Rovanperä si è portato a casa un Rally Safari davvero complesso. Con un vantaggio di poco meno di un minuto sul compagno di squadra Elfyn Evans, il leader del ...Ogier vince l'ultima speciale della giornata al Safari mentre Rovanpera allunga ancora su Evans. Neuville si ferma: prima guai al motore, poi finisce contro un albero. Katsuta torna terzo.