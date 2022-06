Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 6.693 contagi e 2 morti. A Roma 4.058 casi (Di domenica 26 giugno 2022) Sono 6.693 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 giugno 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. “oggi nel Lazio, su 3.208 tamponi molecolari e 22.861 tamponi antigenici per un totale di 26.069 tamponi, si registrano 6.693 nuovi casi positivi (-299), sono 2 i decessi (-3), 552 i ricoverati (-2), 52 le terapie intensive (-2) e +1.112 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.058? riferisce, in una nota, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 giugno 2022) Sono 6.693 i nuovida coronavirus26 giugno 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. “nel, su 3.208 tamponi molecolari e 22.861 tamponi antigenici per un totale di 26.069 tamponi, si registrano 6.693 nuovipositivi (-299), sono 2 i decessi (-3), 552 i ricoverati (-2), 52 le terapie intensive (-2) e +1.112 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25,6%. Icittà sono a quota 4.058? riferisce, in una nota, l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

