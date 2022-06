Tavellin | Grande rapporto di stima tra Hellas e Napoli su Tameze e Simeone ' '

(Di domenica 26 giugno 2022): "C'è unditra? E' incedibile,è pronto per una big" Gianluca, giornalista de l’Arena, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kissparlando deltra l'Verona e iloltre che dei possibili intrecci di mercato. Quste le sue parole: “Casale assomiglia a Rrahmani, forse anche un po’ più stopper rispetto al calciatore del. -afferma Tevellin - E’ curioso come il Verona che in questi anni ha sempre giocato d’attacco continua a sfornare sempre ottimi difensori. Quando ilprese Rrahmani a gennaio di due stagioni fa, ...

