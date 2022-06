"Non sopportavo il suo pianto": maestra d'asilo avvelena bimba con l'acido (Di domenica 26 giugno 2022) Una bambina di 11 mesi di origini italiane è stata avvelenata ed è morta mercoledì scorso in un asilo di Lione in Francia . A ucciderla sarebbe stata la sua maestra, che è stata arrestata. Il padre ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) Una bambina di 11 mesi di origini italiane è statata ed è morta mercoledì scorso in undi Lione in Francia . A ucciderla sarebbe stata la sua, che è stata arrestata. Il padre ...

