Lukaku e Pogba, ecco i top player: Inter e Juve sulle spalle dei giganti (Di domenica 26 giugno 2022) MILANO - I campioni stanno per tornare. Questioni di giorni, poi arriveranno gli annunci e la Serie A riavrà due top player come Romelu Lukaku e Paul Pogba . Cronologicamente il belga giocherà d'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 giugno 2022) MILANO - I campioni stanno per tornare. Questioni di giorni, poi arriveranno gli annunci e la Serie A riavrà due topcome Romelue Paul. Cronologicamente il belga giocherà d'...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere cos… - sportli26181512 : Lukaku e Pogba, ecco i top player: Inter e Juve sulle spalle dei giganti: Il belga ha ridato lo scudetto ai nerazzu… - AntonioIervol10 : @gattusismo__ A Sky durante i calendari lo hanno già detto. La Juve con Pogba e l'Inter con Lukaku sono avanti al Milan. - NestolaEdoardo : Marco Asensio, anche lui, tesserabile entro il 2 luglio per usufruire del decreto crescita ma chiaramente, ostacolo… - drewsmemories : RT @rxncore: no ma perchè piazzarci una bella prima pagina dedicata interamente a delle imprese sportive quando si può scrivere di fantamer… -