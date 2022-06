Incidente sulla A7, auto in contromano si schianta contro un altro veicolo: due morti e tre feriti (Di domenica 26 giugno 2022) Due persone sono morte in un Incidente nel tratto pavese dell’autostrada A7 Milano-Genova. Altre tre persone, tra cui un bambino di quattro anni, sono rimaste ferite. Secondo le ricostruzioni della polizia stradale di Milano-Ovest Assago, un Suv Volvo bianco che viaggiava in contromano si è schiantato contro una Bmw station wagon che procedeva seguendo il regolare senso di marcia verso il capoluogo ligure. I conducenti dei due mezzi – un 46enne di Novara e una 35enne – sono morti, mentre altre tre auto sono state coinvolte. Due in modo lieve, mentre una Volkswagen Golf con a bordo una famiglia di tre persone è stata coinvolta in maniera più grave: un uomo, una donna e il loro figlio – le cui generalità non sono ancora state rese note – sono stati ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) Due persone sono morte in unnel tratto pavese dell’strada A7 Milano-Genova. Altre tre persone, tra cui un bambino di quattro anni, sono rimaste ferite. Secondo le ricostruzioni della polizia stradale di Milano-Ovest Assago, un Suv Volvo bianco che viaggiava insi ètouna Bmw station wagon che procedeva seguendo il regolare senso di marcia verso il capoluogo ligure. I conducenti dei due mezzi – un 46enne di Novara e una 35enne – sono, mentre altre tresono state coinvolte. Due in modo lieve, mentre una Volkswagen Golf con a bordo una famiglia di tre persone è stata coinvolta in maniera più grave: un uomo, una donna e il loro figlio – le cui generalità non sono ancora state rese note – sono stati ...

