Incidente A7 | auto contromano per 5 chilometri tra Gropello Cairoli e Casei Gerola | due morti e tre feriti

(Di domenica 26 giugno 2022) Le vittime sono Giuseppe Maria Garavaglia, l’mobilista che guidava, e Matilda Hidri, colpita frontalmente. Un bimbo di 4 anni tra i. Chiuso il tratto dell’A7 Milano-Genova tra(Pavia), uscita obbligatoria al casello diper chi è diretto in Liguria

Chiuso il tratto autostradale tra Gropello Cairoli e Casei Gerola, dopo che un incidente ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre tre. Lo scontro è avvenuto coinvolte tre auto. Secondo le prime notizie sarebbero state coinvolte tre auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno accertato il decesso delle due vittime (le cui generalità non sono ancora note). Il tragico incidente è avvenuto appena prima delle ore 15 in direzione Genova, la scena apparsa davanti agli occhi dei soccorritori lasciava purtroppo poco spazio alle speranze.