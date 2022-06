Imprese: ecco perché in autunno rischiamo un boom di fallimenti (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu – Molte Imprese rischiano la chiusura non per debiti propri ma per l’impossibilità di incassare i crediti. A dirlo è l’ultimo studio della Cgia di Mestre. Secondo quest’ultima tre sono i motivi che porteranno molte aziende a fallire dopo l’estate.In primo luogo c’è il deterioramento del quadro economico generale (ascrivibile al caro energia/carburante e all’impennata dell’inflazione), poi l’impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il superbonus 110 per cento (che ammontano a circa 4 miliardi di euro) e ultimo ma non ultimo i mancati pagamenti della Pubblica Amministrazione nei confronti dei propri fornitori (che secondo l’Eurostat sono almeno 55,6 miliardi di euro). Andiamo con ordine.Un autunno difficile per le pmiIntanto cerchiamo di capire perché per gli artigiani mestrini l’autunno sarà una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu – Molterischiano la chiusura non per debiti propri ma per l’impossibilità di incassare i crediti. A dirlo è l’ultimo studio della Cgia di Mestre. Secondo quest’ultima tre sono i motivi che porteranno molte aziende a fallire dopo l’estate.In primo luogo c’è il deterioramento del quadro economico generale (ascrivibile al caro energia/carburante e all’impennata dell’inflazione), poi l’impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il superbonus 110 per cento (che ammontano a circa 4 miliardi di euro) e ultimo ma non ultimo i mancati pagamenti della Pubblica Amministrazione nei confronti dei propri fornitori (che secondo l’Eurostat sono almeno 55,6 miliardi di euro). Andiamo con ordine.Undifficile per le pmiIntanto cerchiamo di capireper gli artigiani mestrini l’sarà una ...

