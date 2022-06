GP Assen, Espargarò dalla ghiaia alla rimonta: 'Dovevo recuperare punti. Se fossi caduto, amen' (Di domenica 26 giugno 2022) Un po' di rammarico c'è nelle parole di Aleix Espargarò che senza il contatto con Quartararo avrebbe potuto lottare per la vittoria, ma alla fine può essere contento sia per il quarto posto finale che ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 26 giugno 2022) Un po' di rammarico c'è nelle parole di Aleixche senza il contatto con Quartararo avrebbe potuto lottare per la vittoria, mafine può essere contento sia per il quarto posto finale che ...

MotoGP, Quartararo: arriva la penalità per Silverstone La gara successiva al GP d'Olanda sarà tra più di un mese, in Gran Bretagna . E Fabio Quartararo sa già che sarà una corsa difficile, perché l'incidente di Assen con Aleix Espargaró gli ha lasciato in eredità una penalità per Silverstone . I Commissari di gara hanno infatti punito Quartararo con un long lap penalty da effettuare nei primi tre giri del ... GP Assen, Espargarò dalla ghiaia alla rimonta: 'Dovevo recuperare punti. Se fossi caduto, amen' " Mi è mancata una cosa " spiega Espargarò " nelle ultime 4 - 5 gare che è quella di essere il più veloce in pista . E se voglio vincere il Mondiale devo dimostrare di esserlo. Eccetto la qualifica ...