Gerry Scotti, colpo di scena: la confessione su Maria De Filippi lascia tutti increduli (Di domenica 26 giugno 2022) Da anni li vediamo insieme a Tu si que vales, ma qual è il rapporto tra Gerry Scotti e Maria De Filippi? Le parole del conduttore. Due professionisti di alto livello che da decenni hanno contribuito in maniera instancabile al successo di Mediaset: Gerry Scotti e Maria De Filippi sono tra i conduttori tv più L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 26 giugno 2022) Da anni li vediamo insieme a Tu si que vales, ma qual è il rapporto traDe? Le parole del conduttore. Due professionisti di alto livello che da decenni hanno contribuito in maniera instancabile al successo di Mediaset:Desono tra i conduttori tv più L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

GiusCandela : Mi piacerebbe vedere Gerry Scotti a #Sanremo2023, come ospite o magari come coconduttore per una sera. Non lo hai m… - rinzult : gerry scotti balla temptation magic degli switch - rinzult : gerry scotti balla temptation magic degli switch - marxfetuslouis : RT @i69VHLT: per me sono Gerry Scotti Carlo Conti e Niall Horan a Firenze - gilardisil : RT @scenarieconomic: 'Ma chi Cazzo è Streller (Strehler)' 'Uno dei più grandi attori e registi di teatro italiani' 'questa parte la tagliam… -