Genova | un bruco green a dodici metri d’altezza | lo Skymetro prende quota in Valbisagno

ErmannoKilgore : Visto il successo del bruco di Corte Lambruschini …???? -

- Un "" sopraelevato, con la copertura a 12 metri dal suolo, composta da pannelli fotovoltaici. Lungo 6,7 chilometri, da Brignole a Molassana , con l'idea di aggiungerne altri tre per ......con tutti i portatori di interesse continua l'impegno per lo sviluppo del progetto(Bi - ... Diamond Donor del progetto di street - art e rigenerazione urbana 'Pintada by Urban Attack' a, ... Un bruco green a dodici metri d'altezza, lo Skymetro prende quota in Valbisagno Ma il nodo di Brignole è un rebus. Il tracciato rivestito di pannelli solari Genova - Un “bruco” sopraelevato, con la copertura a 12 metri dal suolo, composta da pannelli fotovoltaici. Lungo6,7 ...Aumenta a 70 milioni di euro (+22% sul 2020) il fatturato consolidato del Gruppo Grendi. È quanto emerge dall’approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Grendi durante l’assemblea svoltasi luned ...