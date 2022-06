G7, Biden il piano contro la Via della Seta cinese: "Investiremo 600 mld in infrastrutture" | Draghi: "Eliminare per sempre la dipendenza ... (Di domenica 26 giugno 2022) Johnson a Macron: 'No ai negoziati in Ucraina, invertire il corso della guerra si può'. Michel: 'Sevono più armi e aiuti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 giugno 2022) Johnson a Macron: 'No ai negoziati in Ucraina, invertire il corsoguerra si può'. Michel: 'Sevono più armi e aiuti ...

Pubblicità

repubblica : Stop all'oro russo per mettere Putin all'angolo. Il piano di Biden per il G7 [dal nostro inviato Paolo Mastrolilli] - repubblica : Stop all'oro russo per mettere Putin all'angolo. Il piano di Biden per il G7 - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Biden: 'Con i partner del #G7, puntiamo a mobilitare 600 miliardi di dollari… - ciencio_tpw : RT @PettirossoHood: Isolare Putin e lanciare un piano infrastrutturale per isolare anche la Cina e la sua via della seta ???? bel piano Biden… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Biden sfida la Cina, cosa è il maxi piano da 600 miliardi di dollari degli Usa per fermare Pechino -