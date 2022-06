Duoqin F22 Pro lo smartphone con tastiera fisica per i nostalgici dei Blackberry (Di domenica 26 giugno 2022) C’era una volta il Blackberry, all’inizio dei cerca-persone con funzionalità aggiuntive di messaggistica e agenda. La favola di uno degli smartphone storici della telefonia è durata per anni. Indimenticabile l’5810, gestiva le email da mobile e tramite cuffiette auricolari era minuto di chiamata vocale. Qualcosa di incredibile per l’epoca. Sembra ieri, in realtà è passato. Trapassato remoto. Duoqin F22 – Computermagazine.itI nostalgici del Blackberry, però, possono consolarsi con uno smartphone di nuova generazione, Duoqin F22 Pro. E’ proprio il noto brand cinese, presenta anche sulla piattaforma YouPin di Xiaomi, spesso commercializzato perfino dai pechinesi, a cui piace tantissimo, ad annunciare il cellulare nascituro. Sembra un dialer a pulsanti, ma è dotato di ... Leggi su computermagazine (Di domenica 26 giugno 2022) C’era una volta il, all’inizio dei cerca-persone con funzionalità aggiuntive di messaggistica e agenda. La favola di uno deglistorici della telefonia è durata per anni. Indimenticabile l’5810, gestiva le email da mobile e tramite cuffiette auricolari era minuto di chiamata vocale. Qualcosa di incredibile per l’epoca. Sembra ieri, in realtà è passato. Trapassato remoto.F22 – Computermagazine.itIdel, però, possono consolarsi con unodi nuova generazione,F22 Pro. E’ proprio il noto brand cinese, presenta anche sulla piattaforma YouPin di Xiaomi, spesso commercializzato perfino dai pechinesi, a cui piace tantissimo, ad annunciare il cellulare nascituro. Sembra un dialer a pulsanti, ma è dotato di ...

