Stop alle discriminazioni per le persone guarite da un tumore, costrette comunque a dichiarare il loro passato di malati oncologici quando si tratta di chiedere un mutuo, stipulare un'assicurazione, adottare un minore. Ad affrontare il tema la senatrice di Italia viva Donatella Conzatti, autrice di un disegno di legge per il Diritto all'oblio oncologico. Scopo del provvedimento, "ga­rantire alle persone affette da patologie on­cologiche il Diritto di non dichiarare informazioni in merito alla propria malattia pre­gressa, trascorso un certo periodo di tempo dalla data di conclusione dei trattamenti te­rapeutici, e in assenza di recidive o ricadute". Questo perchè, ricorda l'esponente di Iv, "tra gli ostacoli più rilevanti che gli ex malati oncologici, persone ...

Diritto all'oblio per guariti da tumore, stop a discriminazioni Ad affrontare il tema la senatrice di Italia viva Donatella Conzatti , autrice di un disegno di legge per il diritto all'oblio oncologico . Scopo del provvedimento, "garantire alle persone affette da patologie oncologiche il diritto di non dichiarare informazioni in merito alla propria malattia pregressa, trascorso un certo periodo di tempo dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, e in assenza di recidive o ricadute".