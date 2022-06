Crochet Mania: l’estate rilancia i capi all’uncinetto (Di domenica 26 giugno 2022) I capi Crochet, lavorati all’uncinetto, catturano l’attenzione e dettano tendenza per l’estate 2022, diventando i capi must have della bella stagione. A dimostrarlo sono i personaggi del web, da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez. l’estate è arrivata e, per inaugurare la stagione più calda dell’anno, le celebrità hanno dimostrato in lungo e in largo il ritorno di un ben gradito trend. Quando l’estate chiama, i capi all’uncinetto difficilmente resistono e piombano nuovamente sul mercato, intasando i feed Instagram e diventando il must have di stagione. Aveva già conquistato i fashion addicted durante l’estate 2021, complice anche Chiara Ferragni con le sue proposte glamour. Ma quest’anno la sua presenza è ancor più ... Leggi su velvetmag (Di domenica 26 giugno 2022) I, lavorati, catturano l’attenzione e dettano tendenza per2022, diventando imust have della bella stagione. A dimostrarlo sono i personaggi del web, da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez.è arrivata e, per inaugurare la stagione più calda dell’anno, le celebrità hanno dimostrato in lungo e in largo il ritorno di un ben gradito trend. Quandochiama, idifficilmente resistono e piombano nuovamente sul mercato, intasando i feed Instagram e diventando il must have di stagione. Aveva già conquistato i fashion addicted durante2021, complice anche Chiara Ferragni con le sue proposte glamour. Ma quest’anno la sua presenza è ancor più ...

