Che legame c’è tra consumo di pesce e rischio di melanoma? “Non per l’alimento in sé ma per il contenuto di diossine, mercurio e arsenico” (Di domenica 26 giugno 2022) Mangiare pesce due volte a settimana può aumentare il rischio di tumore alla pelle? Lo afferma uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Brown University. Nello specifico, “lo studio suggerisce che mangiare frequentemente pesce, specialmente quello di grande taglia come il tonno, potrebbe aumentare il rischio di sviluppare il melanoma, un cancro della pelle particolarmente aggressivo e potenzialmente letale”, ci spiega il professor Luigi Fontana, Direttore della Cattedra di Medicina Metabolica Traslazionale e del programma di Longevità in salute dell’Università di Sydney, Australia, e uno dei massimi esperti mondiali di nutrizione e longevità. Al professor Fontana abbiamo chiesto un commento alla ricerca. “In questo recente studio epidemiologico i ricercatori della Brown University ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Mangiaredue volte a settimana può aumentare ildi tumore alla pelle? Lo afferma uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Brown University. Nello specifico, “lo studio suggerisce che mangiare frequentemente, specialmente quello di grande taglia come il tonno, potrebbe aumentare ildi sviluppare il, un cancro della pelle particolarmente aggressivo e potenzialmente letale”, ci spiega il professor Luigi Fontana, Direttore della Cattedra di Medicina Metabolica Traslazionale e del programma di Longevità in salute dell’Università di Sydney, Australia, e uno dei massimi esperti mondiali di nutrizione e longevità. Al professor Fontana abbiamo chiesto un commento alla ricerca. “In questo recente studio epidemiologico i ricercatori della Brown University ...

Pubblicità

QuartoBrave : M: è un buon uomo. Non farlo soffrire. Mi perplime il legame di Umut e Ozan. Mi sembrano due solitudini, che fino… - _Zhan_ni : @eccomiquisonio Secondo me si drogano forte perché orgasmo ha un legame che con lo sport non ha niente a che vedere, piacere, sicuro - giulianabianco4 : RT @ilteamdeipali: quanto sono cresciuti, sembra che ieri quando Tancredi era seduto sulla panchina con Deddy e Sangio dicendo che non vole… - chiara0174 : RT @ilteamdeipali: quanto sono cresciuti, sembra che ieri quando Tancredi era seduto sulla panchina con Deddy e Sangio dicendo che non vole… - FarYessa : @repelloidiotas Però se vuoi parliamo di babbo natale. Per me un essere che usa quella terminologia, in quel modo,… -