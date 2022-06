Che assist per Allegri, il sogno si realizza a un prezzo ‘stracciato’: torna il bomber (Di domenica 26 giugno 2022) Il calciomercato della Juventus può vedere un gradito ritorno: Allegri esulta, così la Juventus prende il big con lo sconto Quella da poco chiusa è stata una stagione decisamente dleudente… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 26 giugno 2022) Il calciomercato della Juventus può vedere un gradito ritorno:esulta, così la Juventus prende il big con lo sconto Quella da poco chiusa è stata una stagione decisamente dleudente… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

enzosatta2 : @Juventina962 Certo ????oltreche lanci lunghi assist ed un centrocampista che garantisce goals in doppia cifra?????? - tacconi_tommaso : RT @citroenitalia: Citroën Connect Assist! È un servizio gratuito presente su tutti i modelli Citroën che ti assicura chiamate di emergenza… - Matt_crash : @AntoneGuerra89 Azione magistrale, l'assist di Giroud spalle alla porta con il piattone ad alzare, Bennacer che fre… - HankSchrader88 : @MaQualeFrizione @Guido17595958 @razzano_luigi @dukeby Vins il mercato non è ancora iniziato. Vediamo, io me lo aug… - MichelaSant5 : RT @citroenitalia: Citroën Connect Assist! È un servizio gratuito presente su tutti i modelli Citroën che ti assicura chiamate di emergenza… -