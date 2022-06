Calciomercato Salernitana, occhi in casa Napoli: piace Ounas (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Salernitana: i granata starebbero guardando in casa Napoli, l’obiettivo per l’attacco e Ounas La Salernitana cerca colpi di qualità per l’attacco e il nome nuovo arriverebbe dal Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, i granata avrebbero messo Adam Ounas nel mirino. L’algerino piace molto al presidente Iervolino e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’accelerata decisiva. Il Napoli è propenso a cedere il calciatore, per sbloccare così l’affare Deulofeu. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022): i granata starebbero guardando in, l’obiettivo per l’attacco eLacerca colpi di qualità per l’attacco e il nome nuovo arriverebbe dal. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, i granata avrebbero messo Adamnel mirino. L’algerinomolto al presidente Iervolino e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’accelerata decisiva. Ilè propenso a cedere il calciatore, per sbloccare così l’affare Deulofeu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | C'è l'accordo con #Lovato dell'@Atalanta_BC. Chiesto anche #Okoli. Distanza con… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, raggiunta l'intesa economica per #Lovato, ma il difensore riflette - DiMarzio : #Calciomercato | In programma incontro tra gli agenti di #Kluivert e l'@OM_Officiel - CalcioNews24 : La #Salernitana segue con attenzione #Ounas - MARCO196913 : RT @NicoSchira: #Salernitana in chiusura per #JoaoPedro: offerti €6M al #Cagliari. Per il brasiliano pronto un biennale da €2M a stagione.… -