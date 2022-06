"Vi dico cosa è la Ars-22": Bassetti spiega come stanno davvero le cose (Di sabato 25 giugno 2022) Matteo Bassetti in un'intervista a LaStampa prova a spiegare come stanno le cose sul fronte Covid e prova anche a tranquillizzare chi in queste ore teme di essere sommerso da una nuova ondata prima delle vacanze estive. Di fatto l'infettivologo del San Martino di Genova punta il dito contro lo stesso nome del virus e afferma: "Leverei dal Sars almeno quella S iniziale di "Severe", che vuol dire grave e lo chiamerei Ars­22 (sindrome acuta respiratora-22) Questo non è un virus che ha perso la sua forza. È proprio diverso". Secondo l'esperto poco ha a che fare questo virus che sta colpendo la nostra estate con quello che ha costretto milioni di italiani a restare a casa durante il terribile periodo del lockdown del 2020: "Paragonare Omicron 5 di oggi con il virus di Wuhan che ha fatto così tanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Matteoin un'intervista a LaStampa prova arelesul fronte Covid e prova anche a tranquillizzare chi in queste ore teme di essere sommerso da una nuova ondata prima delle vacanze estive. Di fatto l'infettivologo del San Martino di Genova punta il dito contro lo stesso nome del virus e afferma: "Leverei dal Sars almeno quella S iniziale di "Severe", che vuol dire grave e lo chiamerei Ars­22 (sindrome acuta respiratora-22) Questo non è un virus che ha perso la sua forza. È proprio diverso". Secondo l'esperto poco ha a che fare questo virus che sta colpendo la nostra estate con quello che ha costretto milioni di italiani a restare a casa durante il terribile periodo del lockdown del 2020: "Paragonare Omicron 5 di oggi con il virus di Wuhan che ha fatto così tanti ...

